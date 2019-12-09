У Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

После встречи в Нормандском формате в Париже президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Сначала президент Зеленский проведет две двусторонние встречи – с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого с канцлером Германии Ангелой Меркель, и далее уже будет встреча в Нормандском формате 4-х лидеров», – рассказал Тимошенко.

«После встречи в Нормандском формате 4-х лидеров президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным», – добавил он.

Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретится в Нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «112 Украина»