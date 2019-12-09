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В «ДНР»: Житель Бунге зарезал собутыльника

09.12.19 15:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск, Донецкая обл.) 40-летний мужчина зарезал знакомого. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР»

Отмечается, что мужчина нанес своему знакомому несколько ударов ножом, от которых потерпевший скончался в больнице.

«В дежурную часть Енакиевского городского отдела полиции из городской больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен мужчина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки с повреждением сердца. Травма оказалась несовместимой с жизнью», – говорится в сообщении.

«Установлено, что потерпевший вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом в область груди», – заявили в «полиции».

Подозреваемый в убийстве мужчины арестован, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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