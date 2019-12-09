У Зеленского рассказали, кто в составе украинской делегации отправился в Париж

В состав украинской делегации, которая прибыла в Париж, входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в составе делегации вошли Алексей Оржель и Юрий Витренко. «При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые касаются их», – сказал Тимошенко.

Замглавы Офиса президента также отметил, что из Киева в Париж прибыла достаточно большая делегация, чтобы Украина была готова к любым вопросам. «Члены делегации могут, в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться, могут меняться. То есть, советники могут приходить в Нормандский формат и также помогать президенту в решении вопросов», – сказал Тимошенко.

В качестве советников в Париже находятся в том числе представители силового сектора – глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретится в Нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России. В Офисе президента Зеленского также подтвердили двустороннюю встречу с президентом Путиным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «112 Украина»