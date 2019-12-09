Донетчина – в лидерах: Как росла среднемесячная зарплата в Украине (Инфографика)

В Украине, по состоянию на октябрь, среднемесячная зарплата составила 10,7 тыс. грн. В Донецкой области средняя зарплата выше среднего показателя по Украине и по-прежнему, регион занимает второе место в стране. Об этом, на основании данных* Государственной статистики Украины по состоянию на 6 декабря 2019 года, сегодня, 9 декабря, сообщает «Слово і діло».

Так, аналитики посмотрели, как эта цифра менялась с начала года, а также последние несколько лет.

По состоянию на октябрь 2019 года среднемесячная зарплата в Украине составила 10 тыс. 727 грн. Для сравнения, в октябре 2014 года эта цифра составляла 3 тыс. 509 грн, в 2015 году – 4 тыс. 532 грн, в 2016 году – 5 тыс. 350 грн, в 2017 году – 7 тыс. 377 грн, в 2018 году – 9 тыс. 218 грн.

При этом по сравнению с январем среднемесячная зарплата тоже неплохо выросла. В начале года она составляла 9 тыс. 223 грн, то есть выросла на 16,3%.

В январе самая высокая зарплата была в Киеве – 13 тыс. 721 грн и Донецкой области – 10 тыс. 45 грн. А самая низкая в Черновицкой области – 6 тыс. 658 грн.

В октябре лучше всех получали по-прежнему жители столицы – в среднем 15 тыс. 562 грн. Но и в других регионах ситуация улучшилась: в Донецкой области средняя зарплата составляла 11 тыс. 952 грн, в Киевской – 11 тыс. 325 грн, в Днепропетровской – 11 тыс. 157 грн. Меньше всего получали все в той же Черновицкой области – в среднем 8 тыс. 211 грн.

В Луганской области в октябре показатель составил 9 тыс. 95 грн (+19,6%).

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря 2019 года увеличился прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц.

* без учета временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, и аннексированного Крыма.