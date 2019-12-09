В прифронтовом Счастье открыли памятник участникам АТО/ООС

В прифронтовом Счастье (Луганская обл.) открыли памятник участникам АТО/ООС. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам ветеранов, внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий (МинВВОТ) Украины.

Памятник в честь павших воинов расположен на аллее в центре города.

6 декабря ветераны и волонтеры из Луганской, Харьковской, Черниговской, Львовской областей собрались почтить память погибших за Украину. Школьники города Счастье и черниговские волонтеры подготовили концерт.

Во время поминальных мероприятий был освящен памятник, проведены поминальные панихиды.

Также в этот день в рамках совместных мероприятий патриотов Черниговщины и Луганщины дети общеобразовательной школы Счастья и волонтеры из Чернигова подготовили для ветеранов концерт.

Также, по информации пресс-службы Военно-гражданской администрации города Счастья, возле стелы Луганской ТЭС установлен памятник воину, погибшему в Счастье.