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Донетчина: В национальном парке установили систему раннего обнаружения лесных пожаров

09.12.19 22:14
Фото: Facebook / Сергей Натрус
Фото: Facebook / Сергей Натрус

В национальном природном парке «Святые горы» (Донецкая обл.) установлена телевизионная система раннего обнаружения лесных пожаров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

По его словам, благодаря этой системе, в случае возникновения пожаров, сотрудники парка могут оперативно реагировать на пожары и принимать меры по тушению.

«Произошло событие, которое мы давно ждали. Приобретение системы было выполнено в рамках внедрения автоматизированной системы мониторинга окружающей среды в Донецкой области в 2019 году, и было осуществлено за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды», – написал Натрус.

Как сообщалось ранее, в Краматорске работает центр, где в режиме реального времени наблюдают за постами системы мониторинга атмосферного воздуха в Донецкой области.

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