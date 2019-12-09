Мониторинг окружающей среды: На Донетчине устанавливают пост контроля на реке Кривой Торец (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) устанавливают автоматизированный пост контроля в рамках внедрения автоматизированной системы мониторинга окружающей среды в Донецкой области. Об этом сегодня, 9 декабря, на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

По его словам, мероприятие по оборудованию автоматизированного поста контроля проводится на участке реки Кривой Торец в устье города Дружковка. Работы по строительству и монтажу начались в начале декабря.

«Хочу отметить, что целью организации автоматизированного поста контроля является определение в реальном времени уровня воды и качественных показателей в реке Кривой Торец, в качестве основы для своевременного принятия мер по предупреждению рисков для питьевого водоснабжения населения Донецкой области за счет влияния деятельности на территории Донецкой области», – написал Натрус.

Он уточнил, что мероприятие внедряется в 2019 году за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды.