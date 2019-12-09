Литовская делегация передала помощь украинским военным и посетит Золотое

Делегация из Литвы предоставила гуманитарную помощь украинским военным и посетит прифронтовое Золотое (Луганская обл.). Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, об этом шла речь на встрече заместителя главы Луганской ОГА Екатерины Безгинской с чрезвычайным и полномочным послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом сегодня, 9 декабря.

«Литовская Республика является стратегическим партнером Украины, другом Луганщины. Наши партнерские отношения измеряются годами. От жителей области благодарю за поддержку в течение сложных для Украины времен. Литва одной из первых откликнулась на помощь», – заявила Безгинская.

Она отметила, что кроме сотрудничества в сфере образования и культуры на Луганщине с Литвой развивают и бизнес-партнерство. По этим направлениям уже реализовано много инициатив и значительное количество перспективных проектов.

Рассказывая о текущей ситуации на Луганщине, заместитель главы облгосадминистрации сообщила о положительных изменениях, которые в последнее время произошли на КПВВ «Станица Луганская» и рядом с этим объектом, и акцентировала, что КПВВ в Золотом готово к открытию с украинской стороны.

После встречи в Северодонецке делегация из Литвы отправилась в Золотое, где недавно произошло разведение сил и средств, а накануне сегодняшнего визита литовские дипломаты посетили одну из отдельных механизированных бригад ВСУ и передали гуманитарную помощь нашим военным.

Также участники встречи обсудили возможности потенциальных инвесторов из Литвы, которые готовы вкладывать в развитие Луганщины, и перспективы сотрудничества в дорожной отрасли.