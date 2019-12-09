Шанс для мира на Донбассе: Чем может закончится Нормандская встреча

Вечером 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце пройдет первая за три года встреча лидеров Нормандского формата и первая личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В своем видеообращении к Украинская Зеленский заверил, что согласование «формулы Штайнмайера» не предусматривает ни признания аннексии Крыма, ни отказа от Донбасса, ни того, что выборы на Донбассе пройдут «завтра и под дулами пулеметов». Во время Нормандского саммита Зеленский не пойдет на капитуляцию, панические настроения вокруг ситуации создают умышленно. Такое мнение высказал политолог Владимир Воля, передает «Слово і Діло».

По его словам, пикет под Офисом президента может использовать кремлевская пропаганда. «Сериал "Нет капитуляции" в противовес сериала "Слуга народа". И те, и другие манипулируют своими избирателями», – отметил эксперт.

Он убежден, что во время Нормандского саммита Зеленский не пойдет на капитуляцию, панические настроения вокруг ситуации создаются умышленно.

Также Воля обратил внимание на заявление Владимира Зеленского и помощника президента Украины Андрея Ермака, которые, как отметил эксперт, дают понимание того, что сдвигов в процессе урегулирования конфликта на Донбассе не будет по итогам встречи.

На его взгляд, нормандская встреча в большей степени стала поводом для пиара всех ее участников, как Зеленского и его оппонентов, так и лидеров Франции, Германии и Российской Федерации.

В свою очередь, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий выразил опасения по поводу того, что Зеленский может подписать какие-то капитулянтские соглашения, если не увидит и не услышит сейчас мнение общества.

«В таком случае все равно остается только одно: уличный сценарий, чего очень бы не хотелось. Только демонстрация ОПУ того, что уличный сценарий может быть абсолютно реальным, может остановить Зеленского от подписания капитулянтского соглашения», – высказал мнение Евгений Дикий.

Также, политолог Владимир Золотарев не возлагает надежд на то, что во время Нормандской встречи будут реальные продвижения в вопросе реинтеграции Донбасса.

«Франция и Германия за все годы показали, что они являются союзниками РФ. Санкции чисто формальные… Вся эта ситуация с Донбассом не соответствует их планам по сотрудничеству с Россией. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно это учесть», – пояснил Золотарев.

Эксперт выразил сомнения по поводу того, что Путин действительно хочет мира. Он допустил, что публично Путин может выразить заверения в мирном урегулировании конфликта, но это не значит, что в дальнейшем не будет эскалации, если президенту РФ это понадобится.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время «Нормандского саммита» в Париже сегодня, 9 декабря.