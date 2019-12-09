Житель Донетчины проведет 5 лет за решеткой за торговлю боеприпасами

На Донетчине суд приговорил 51-летнего мужчину к 5 годам тюрьмы за хранение и торговлю боеприпасами в Дружковке. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установил суд, в начале февраля 2019 года 51-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, нашел в лесу возле села Донское полиэтиленовый пакет с 129 патронами от автомата и корпусом ручной гранаты РГД-5, которые принес домой и спрятал у себя дома.

«В мае и июне 2019 года злоумышленник сбыл оперативному покупателю 100 патронов, выручив за продажу 1 000 грн. Во время обысков по месту его проживания правоохранителями выявлен и изъят остаток указанного арсенала», – сказано в сообщении.

По заключению экспертизы, боеприпасы, которыми незаконно распоряжался злоумышленник, оказались пригодными к использованию, поэтому своими действиями преступник подвергал опасности себя и других граждан.

«За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, мужчина осужден к 5 годам лишения свободы», – добавили в прокуратуре.