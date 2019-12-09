В Мариуполе задержали «минера» школы и жилого дома

В Мариуполе правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который сообщил о «минировании» жилого дома и школы. Находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек решил таким образом «развлечься». Теперь ему грозит уголовное наказание. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

«Ночью на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что дом по ул. Троицкой, 38 заминирован. После сообщения абонент сразу выключил свой мобильный, а по адресу вызова выехали полицейские, кинологи, службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после осмотра территории никаких подозрительных предметов не было обнаружено. Неожиданно заявитель вновь появился на связи и сообщил, что ошибся с адресом, и заминирована школа № 52, которая находится неподалеку. По словам мужчины, взрывчатка находилась в подвальном помещении.

Однако, уже через несколько минут полицейские обнаружили «минера». Им оказался 28-летний местный житель. Правонарушителя задержали и передали следователям Центрального отделения полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.