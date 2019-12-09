РФ – не враг НАТО, но она применила военную силу против Украины, – Столтенберг

НАТО не рассматривает Россию как врага, но она напала на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью зарубежным СМИ, передает «Укринформ».

«Мы не создаем списки врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим, так это то, что есть самоуверенная Россия, которая применила военную силу против своего соседа, Украины», – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс не разделяет мир на врагов и друзей. По его словам, в эти неопределенные времена необходимы сильные международные институты, такие как НАТО.

Ранее сообщалось, что все члены НАТО осуждают агрессию России в Крыму и на Донбассе, и едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.