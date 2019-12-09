«Ощадбанк» на линии разграничения: Где будут работать мобильные офисы в декабре (График)

В Донецкой и Луганской областях, с 9 по 13 декабря, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

9, 10 и 13 декабря – в Бахмуте (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50;

11 декабря – Зайцево Бахмутского р-на (Бахмутка) ул. Аносова;

12 декабря – Зайцево Бахмутского р-на (Жованка) ул. Мануильского 46;

Подразделение банка будет работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

9 декабря – в поселке Трехизбенка Новоайдарского района;

10 декабря – в поселке Светличное Попаснянского района, Нижненский сельский совет;

11 декабря – в Золотом-4 Попаснянского района, Золотовский горсовет;

12 декабря – в поселке Нижнее Попаснянского района, Нижненский сельский совет;

12 декабря – в поселке Тошковка-1 Попаснянского района, Тошковский сельский совет;

13 декабря – в Золотом Попаснянского района, Золотовский горсовет.

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Как уточнили в общественной организации, мобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.