Мобильный госпиталь Часов Яра получил гуманитарную помощь из Германии

В Часов Яре (Донецкая обл.) 65-й военный мобильный госпиталь получил целевую гуманитарную помощь медицинского назначения в рамках проекта «Допомога Схід». Гуманитарный груз поступил из Германии. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщается на официальном сайте Управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

«Ко дню Вооруженных сил Украины 65-й военный мобильный госпиталь в г. Часов Яр получил очередную партию целевой гуманитарной помощи медицинского назначения. Почти пять тонн качественной медицинских мебели и оборудования передано в прифронтовое медицинское заведение в рамках известного стратегического гуманитарного проекта "Допомога Схід", который в мае 2018 года был начат генерал-лейтенантом Сергеем Наев в должности Командующего объединенных сил, как многопрофильную и разноплановую программу целенаправленных действий помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что гуманитарный груз поступил из Германии при содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

«За последнее полугодие 2018 года в рамках стратегической гуманитарной инициативы "Допомога Схід" для 20 медицинских учреждений прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей поступило 50 тонн гуманитарных грузов медицинского и другого назначения на сумму почти 9 млн грн по ценам внутреннего рынка», – отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.