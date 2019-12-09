Новогодний стол-2020: В Украине стоимость традиционных праздничных блюд выросла на 10%

В Украине в этом году стоимость традиционного «новогоднего стола» выросла на 7-10%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает «УНН».

«Новогодний стол в 2019 году будет дороже прошлогоднего примерно на 7-10%», – отметил Пендзин.

По его словам, можно посчитать, сколько было потрачено в прошлом году на организацию празднования, добавить около 10% и это будет тот бюджет, которого хватит, чтобы отпраздновать Новый год.

Следует напомнить, что в 2018 году стоимость традиционных блюд на новогоднем столе выросла на 23-25% по сравнению с 2017 годом.