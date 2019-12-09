В «Л-ДНР» участники НВФ подрываются на своих же минах

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей растет число случаев гибели участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) из-за несогласованности действий по минированию местности. Об этом сегодня, 9 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации. Отмечено прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций», – отметил Праута.

Кроме того, по данным ГУР, НВФ наращивают минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для установления дополнительных минных заграждений сформированы специальные группы НВФ, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории России.

«В то же время растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т. н. "украинских диверсионных групп" и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил», – добавил Праута.