Налоговые льготы: На что имеют право участники АТО и ООС

В Украине для участников антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС), отечественным законодательством предусмотрен ряд льгот, в том числе по уплате налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

Так, по данным ГНС, участники боевых действий имеют следующие льготы относительно уплаты налогов и сборов.

Ежегодная разовая денежная помощь. Сумма помощи освобождается от налогообложения. Такая ежегодная денежная помощь по закону выплачивается как участникам боевых действий, так и инвалидам войны до 5 мая (или 30 сентября, если лицо не получило такую ​​помощь до 5 мая). Размер пособия устанавливается Постановлением Кабинета Министров Украины.

Благотворительная помощь. Не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы участника боевых действий во время АТО и/или ООС, полученные в качестве благотворительной помощи. От НДФЛ освобождается только та благотворительная помощь, которая предоставлена в виде:

средств для закупки или в виде специальных средств индивидуальной защиты (касок, бронежилетов, изготовленных в соответствии с военными стандартами), технических средств наблюдения, лекарственных средств, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения или иных товаров (работ, услуг) по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины, или для оплаты (компенсации) стоимости лекарственных средств, донорских компонентов, изделий медицинского назначения, технических и других средств реабилитации, платных услуг по лечению, обеспечение изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, услуг медицинской реабилитации, санаторно-курортного оздоровления (в любой сумме);

в сумме, совокупно в течение отчетного (налогового) года не превышает 500 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года – на восстановление утраченного имущества и на другие нужды по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины, возникших у налогоплательщиков.

Военный сбор. Предусмотрено освобождение от налогообложения этим сбором доходов в виде денежного обеспечения на время непосредственного участия АТО.

Налогообложение заработной платы. Доход, полученный работниками, призванными на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в виде компенсационных выплат, который выплачивается работодателем за счет средств государственного бюджета в пределах среднего заработка, освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором. А доход в виде заработной платы участникам АТО, получившим статус участника боевых действий, облагается НДФЛ и военным сбором в соответствии с установленными нормами.

Земельный налог. Для участников АТО также предусмотрена льгота по уплате земельного налога. Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в пределах установленных норм. Например, для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 га, а для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 га.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Предоставляется льгота по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а именно, база объекта налогообложения жилой недвижимости уменьшается:

для квартиры – на 60 кв. м;

для жилого дома – на 120 кв. м;

для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их доли) – на 180 кв. м.

Учитывая, что это местный налог, то только городскими, сельскими, поселковыми советами и советами объединенных территориальных громад могут предоставляться другие льготы по его уплате.

Налоговая отчетность. Если человек не смог вовремя подать налоговую отчетность из-за того, что находился в зоне АТО или ООС или на этой территории расположено его предприятие, он освобождается от ответственности, поскольку АТО является форс-мажорным обстоятельством. Но данный факт обязательно должен быть заверен Торгово-промышленной палатой, которая выдает соответствующее свидетельство.

Льготы для мобилизованных физических лиц – предпринимателей. Физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, призванные на военную службу по мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц и единого налога.

Если они имеют наемных работников и на срок своей военной службы уполномочивают другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц с таких выплат на срок военной службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

Единый взнос, мобилизация. Плательщики единого взноса, призванные на военную службу по мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь срок их военной службы освобождаются от начисления, исчисления, уплаты единого взноса и ведения учета.