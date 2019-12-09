«Еленовку и Новотроицк за 20 минут проехали»: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «10:20. Из Украины в Горловку на украинском машин нет»;

Светлана: «10:46. На БП ДНР машин 40»;

Светлана: «10:52. В Горловку на ДНР машин 25 (посчитала). На "нулевом" украинском в Украину много машин и пеших»;

Светлана: «12:08. В Горловке в Украину на 13:04 мск, машин 10»;

Irina: «13:06. Бахмут – сразу на проверку, Горловка – ждали 15 минут пока собралось достаточно машин на въезд».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Натали: «11:19. На "Каргилле" пеших очень много»;

Дмитрий: «13:05. "Каргилл" в сторону Украины – машин 20»;

AlexUA: «13:26. "Кагилл" в Украину – пусто. Ни машин, ни пеших».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:45. Еленовка пеших 0, все на "Перлыне". Авто – 10 перед полицией»;

«Alenkavo»: «11:27. В Еленовке чтоб пройти все посты заняло 3 часа. Машиной в сторону Украины»;

Наталья: «12:30. В Еленовке в обе стороны пусто»;

Остап: «12:40. Еленовку – Новотроицкое прошли за 12 минут. В обратку машин почти нет»;

Татьяна: «13:03. Еленовка – пусто в обе стороны»;

«iuliia»: «13:10. Еленовку и Новотроицк за 20 минут проехали»;

«Alenkavo»: «13:44. В 9:20 встали в очередь в Еленовке. В 12:24 выехали с Новотроицкого».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.