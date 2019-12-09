Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти

В Украине по состоянию на сегодня, 9 декабря, учтены 1 млн 428 тыс. 919 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 2 декабря в Украине были учтены 1 млн 427 тыс. 211 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 708 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: