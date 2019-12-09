Встреча Зеленского с Путиным: Для Украины возможны 3 сценария развития событий

Сегодня, 9 декабря, в Париже встретятся лидеры стран «нормандской четверки». Вечером президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин поговорят «тет-а-тет». Для Украины есть 3 сценария развития событий, наиболее оптимистичный – если стороны достигнут каких-либо дипломатических общих заявлений. Такое мнение высказал политолог Андрей Горбенко, передает «Слово і Діло».

«Если Российская Федерация согласится контролировать границу с Украиной, – это оптимистичный, но практически невозможный сценарий. РФ нужен конфликт на Донбассе, чтобы не поднимался вопрос Крыма, который, скорее всего, не будет упомянут во время саммита. Поэтому лучший для нас вариант – если стороны просто сделают дипломатические заявления, мол, хорошо, что встреча состоялась, это уже победа», – прокомментировал Горбенко.

По мнению эксперта, второй сценарий может заключаться в том, что Зеленского просто склонят к выполнению политической части Минских соглашений. Войска остаются, Украина идет на выборы со всеми последствиями.

Горбенко убежден, что сейчас задача РФ – сократить средства на войну и выйти из конфликта. «Грубо говоря, это вариант Приднестровья. Вопрос Крыма, как и раньше, не нарушается. К сожалению, это наиболее реалистичный вариант», – добавил Горбенко.

Он добавил, что пессимистический сценарий предусматривает две составляющие: выход РФ из конфликта под предлогом, что Украина воюет с «ополченцами» и заключении газовых контрактов с «Газпромом».

«Худшее, что может произойти, – это подписание некоего секретного договора. Хотя в любом случае все нужно будет проводить через парламент. Что-то сделать непублично, несмотря на монобольшинство, будет сложно», – уточнил Горбенко.

Политолог отметил, что крайне важно, будет упомянуть Крым, поскольку вся ситуация с Донбассом создана РФ для того, чтобы не говорили о полуострове.

Кроме того, продолжил эксперт, будет важно, согласятся ли на политическую часть Минска, как будут реализовывать соглашения.

Также эксперт критически оценил вероятность того, что газовый вопрос будут затронут во время переговоров. «Даже если РФ зафиксирует в договоре, что никогда не будет использовать "Северный поток-2", а Украина остается единственным транзитером, то это плохо для Украины. Во-первых, переговоры не об этом. Во-вторых, по опыту известно, что любой газовый договор с РФ – брак по расчету», – подытожил политолог Андрей Горбенко.