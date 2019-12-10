Диалог с «Л-ДНР»: Зеленский ответил на вопрос российского журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос российского журналиста, готов ли он «контактировать с самопровозглашенными республиками» на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Готов ли я контактировать с жителями оккупированного Донбасса? Сегодня не единожды президент РФ тоже говорил о прямом диалоге. Конечно, я готов. Мало того, я вам больше скажу, я все время говорю с ними. Я сам с юго-востока, а там больше 3 млн уехали к нам, а они для меня такие же жители оккупированного Донбасса. Это очень важный аспект, который я хотел бы вообще поднять. У нас не совсем хватило времени, и как-то бегло и поверхностно мы об этом говорили. Правда, не было времени для такого серьезного разговора», – заявил Зеленский.

«Мы в Минске заседаем, Трехсторонняя группа, и там есть представители, мы их называем "сепаратисты", представители товарищей-сепаратистов, и они, как бы, жители оккупированного Донбасса, а у меня огромное количество друзей – жители оккупированного Донбасса, интеллигентных людей, сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов, потерявших свой дом, недвижимость, близких. Они живут сегодня на территориях, которые контролирует независимая Украина, и я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Каждый день», – продолжил президент Украины.

По его словам, в компании, в которой он работал до его избрания президентом Украины, очень много людей из ныне неподконтрольного украинским властям Донбасса.

«В Станице Луганской, в Золотом, в Петровском, где мы разводили [силы и средства], я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, которые работают, у них там квартира, к примеру, на оккупационной части, а работают они в школе у нас в Украине или наоборот», – отметил Зеленский.

«Я поэтому хотел очень, чтобы в Минске, там, где есть представители, якобы представители оккупированной части Донбасса, чтобы к ним присоединились еще несколько представителей, которые уехали, они – реальные переселенцы и тоже жители оккупированного Донбасса», – подчеркнул президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube