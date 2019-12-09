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Админуслуги на дому: В Северодонецке заработал первый мобильный ЦПАУ

09.12.19 20:15
Фото: скриншот видео пресс-службы Северодонецкого городского совета
Фото: скриншот видео пресс-службы Северодонецкого городского совета

В Северодонецке заработал первый мобильный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), благодаря которому жители могут получать административные услуги на дому. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«С помощью мобильного кейса практически все услуги, кроме выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу, можно будет оформить без посещения Центра – прямо на дому. Правда, эта услуга доступна только определенным категориям граждан», – говорится в сообщении.

Так, обслуживанием специалистами ЦПАУ, не выходя из дома, могут воспользоваться:

  • пожилые люди;
  • люди с постоянными и временными проблемами здоровья;
  • те, кому трудно передвигаться.

Для того, чтобы получить услугу на дому, гражданин должен написать соответствующее заявление. Предоставить его в ЦПАУ может не только родственник или близкий человек, но даже просто сосед. При этом к заявлению необходимо приложить пакет документов: ксерокопия паспорта (для лиц с инвалидностью – удостоверение, подтверждающее группу инвалидности), для тех, кто находится в больнице – справка медицинского учреждения или выписка от врача. В заявлении нужно указать, какую именно услугу человек хочет получить.

«Каждый работник ЦПАУ с большой ответственностью относится к вопросу конфиденциальности клиента, – чемодан закрывается на ключ, а специализированные программы для работы администратора Центра имеют доступ только при наличии паролей», – уточняется в сообщении.

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