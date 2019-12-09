У жителя Донетчины изъяли полкило конопли

У жителя Лиманского района Донетчины правоохранители изъяли полкило марихуаны. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 47-летний мужчина дома прятал высушенные кусты конопли и измельченное наркотическое вещество.

«К сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что житель поселка Ямполь Лиманского района хранит наркотические вещества. Под процессуальным руководством Лиманского отдела Славянской местной прокуратуры по решению суда полицейские провели обысковые мероприятия, во время которых обнаружили и изъяли перетертый и готов к употреблению каннабис. Изъятое направлено на экспертизу, предварительный вес марихуаны составляет около половины килограмма», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.