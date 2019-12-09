В график движения некоторых поездов на Донбасс внесены изменения

Изменен маршрут следования поезда № 1/2 «Ивано-Франковск – Константиновка (Донецкая обл.)». Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, с 8 декабря начал действовать график движения поездов на 2019/2020 годы. Согласно ему, данный поезд будет курсировать через Гребенку – Полтаву-Южную – Красноград – Лозовую вместо Гребенки – Полтавы-Киевской – Харькова – Букино. «Благодаря чему пассажиры поезда прибудут на конечную станцию в обоих направлениях почти на 2 часа быстрее», – говорится в сообщении.

Также в новом графике изменили нумерацию поезда № 95/96 «Мариуполь – Бахмут» на №77/78.

Кроме того, для перевозок пассажиров в пиковые периоды «Укрзализныця» предусмотрела продолжение маршрутов поездов. Один из них – №140/139 «Лисичанск – Харьков/Днепр-Главный» до Николаева.

Также сообщается, что в новом графике предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов. И предусмотрены сезонные поезда на летний период.

Напомним, в 2020 году на средства от индексации тарифов «Укрзализныця» планирует приобрести 26 вагонов и еще 40 модернизировать.

Как сообщалось ранее, Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники «Укрзализныця» уже назначила шесть дополнительных поездов, один из них из Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в Харьков и обратно.