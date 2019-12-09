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Лидеры «Нормандской встречи» прибыли в Елисейский дворец

09.12.19 16:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец на «Нормандскую встречу». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин.

Согласно графику, сейчас Зеленский проведет двустороннюю встречу с Макроном, а после этого – с Меркель. В Офисе президента уже сообщили, что началась встреча Зеленского и Макрона.

Напомним, что сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится «Нормандская встреча».

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