Лидеры «Нормандской встречи» прибыли в Елисейский дворец

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец на «Нормандскую встречу». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин.

Согласно графику, сейчас Зеленский проведет двустороннюю встречу с Макроном, а после этого – с Меркель. В Офисе президента уже сообщили, что началась встреча Зеленского и Макрона.

Напомним, что сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится «Нормандская встреча».