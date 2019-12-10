На Донетчине в результате совершения уголовных преступлений погибли 337 граждан

В Донецкой области в результате совершения уголовных преступлений погибло 337 граждан. Жертвами преступлений стали 319 детей, 5 267 женщин, 2 работника почты, 2 322 пенсионера. Таковы данные Главного управления Национальной полиции в Донецкой области за 11 месяцев 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, по информации полиции, за указанный период в области было зарегистрировано 371,8 тыс. заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. В расчете на 10 тыс. населения зарегистрировано 835 таких заявлений и сообщений.

Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 47,9 в т.ч. тяжких и особо тяжких – 13,3 уголовных правонарушения.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесено 21 323 (-230 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) уголовных правонарушениях, в т.ч. тяжких и особо тяжких – 5 942 (-1254).

Лицам сообщено о подозрении (с учетом совершенных в прошлые годы) по 9 147 уголовным правонарушениям, в т.ч. 2 899 тяжких и особо тяжких.

Также с целью прекращения дальнейшего неконтролируемого распространения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ из незаконного оборота изъято 143 единицы огнестрельного оружия, 271 155 боеприпасов и 87,8 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, разоблачены 6 141 человек, совершивших уголовные преступления, в том числе – 223 несовершеннолетних, 736 женщин, 848 человек, которые на момент совершения противоправного деяния находились в состоянии алкогольного опьянения, 1 864 лица, которые ранее совершали преступления.

Из числа уголовных преступлений, по которым закончено досудебное расследование, 3 306 или 35,6% совершено лицами, которые ранее совершали преступления, 458 или 4,9% – группой лиц, 970 или 10,5% – в состоянии алкогольного опьянения и 358 или 3,9% – несовершеннолетними или с их участием.

«От преступных проявлений пострадали 13 697 граждан, что составляет 31 человек на каждые 10 тыс. населения», – уточняется в сообщении.