Для денежных переводов установили новые правила

Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179, сообщает «ЛІГА. Закон» .

В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.

Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.

Кроме того, вводится обязанность для платежных систем:

сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

С окончательной редакции Закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования. Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.