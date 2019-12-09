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Для денежных переводов установили новые правила

09.12.19 16:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179, сообщает «ЛІГА. Закон».

В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.

Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.

Кроме того, вводится обязанность для платежных систем:

  • сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
  • обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
  • устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

С окончательной редакции Закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования. Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.

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