«Ипотека под 3%» для переселенцев и участников АТО/ООС: Сколько заявок зарегистрировано по областям (Таблица)

Более 10 тыс. переселенцев и участников АТО/ООС изъявили желание воспользоваться программой ипотеки под 3%. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

По его словам, как и ожидалось, наибольшее количество желающих было в Киеве. Далее – Днепропетровска и Одесская области. «Такое количество заявок говорит о том, что в следующем году надо рассмотреть возможность о финансировании программы. Наше министерство вместе с Минрегионом и Держмолодьжитло будет инициировать изменения в бюджет 2020 года по этому поводу. Кроме этого, мы ведем переговоры о финансировании программы с международными донорами», – написал советник главы МинВВОТ.

Также Калинин сообщил, что набор заявок на участие в программе «возобновится в следующем году».

Руслан Калинин опубликовал таблицу с общими данными о количестве зарегистрированных заявлений. Согласно ей, всего зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. В Донецкой области всего 311 заявок (215 – ВПЛ, 96 – АТО/ООС), в Луганской области – 234 заявок (153 – ВПЛ, 81 – АТО/ООС).

Как сообщалось ранее, «Ипотека под 3%» – это новая жилищная программа для ВПЛ и участников АТО/ООС, которая стартовала в декабре этого года. На нее в качестве эксперимента было выделено 200 млн грн – по 100 на переселенцев и на участников АТО/ООС. Первый блок приема заявок завершился 5 декабря, поступило более 9,6 тыс. заявлений, больше всего – в Киеве (более 3 500 заявлений). От участников АТО/ООС – более 3 100 заявлений, от ВПЛ – более 6 500. При этом выделенных 200 млн грн хватит примерно на 300 семей.