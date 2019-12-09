УЕФА назначил арбитров на заключительный матч «Шахтер» в группе Лиги чемпионов

Поединок заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и итальянской «Атлантой» рассудит немецкая бригада арбитров. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет «РБК-Украина».

Главным рефери встречи назначен 38-летний Феликс Цвайер. Его ассистенты – Торстен Шиффнер, Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Роберт Шродер. С системой видеоповторов VAR будет работать Саша Штегеманн, его ассистент – Марко Фритц.

Интересно, что для Цвайера это уже третий матч с участием «Шахтер». Впервые немец работал на матче «горняков» в 2015 году. Тогда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дончане играли против «Фенербахче» (3:0). Он же обслуживал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18, в котором «Шахтер» на своем поле обыграл итальянский «Наполи» (2:1).