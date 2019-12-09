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В России открывают еще два пункта для выдачи паспортов жителям неподконтрольного Донбасса

09.12.19 18:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Новые пункты выдачи паспортов для жителей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса, планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково (Ростовская область). Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет российский ТАСС.

«Сейчас работают шесть пунктов. Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», – сказал Водолацкий.

По его словам, новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

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