Новый проект по жилью для переселенцев начнется в 2020 году, – советник главы МинВВОТ

Уже в следующем, 2020-м, году начнется проект «Жилье для внутренне перемещенных лиц», который будет реализовываться Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Бенефициаром проектом выступит Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник главы МинВВОТ Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

По его словам, запланировано создание 25 тыс. кв. м. при активном участии местных громад в Донецкой и Луганской областях (территория подконтрольная Украине).

В комментариях Калинин уточнил, что этот проект предполагает выдачу квартир во временное пользование. Также проектом смогут воспользоваться и пенсионеры.

Что касается региона проекта, то, по словам советника МинВВОТ, отбор проводил МОМ.

О подробностях проекта Калинин пообещал сообщить вскоре.

Как сообщили в пресс-службе МинВВОТ, международные организации подтвердили свои намерения по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. KfW и МОМ подписали письмо о намерении о начале проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подсчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начала действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%». На участие в ней всего зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503.