Экспертиза установила, чье тело без органов вернули из «ДНР»

В результате генетического анализа ДНК тела воина ВСУ, которое незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» передали украинским военным без органов установлено, что это действительно Роман Беспалый, который был задержан вместе с другими бойцами 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого, когда водитель грузовика с важными документами ошибочно повернул в сторону врага и их всех – восемь человек – взяли в плен, Об этом сообщает пресс-служба 53 ОМБР в Facebook.

«Совпадение ДНК 99,9%. Роман Беспалый, который попал в плен 22.05.2019, ''вернулся домой '' ... После того как восемь военных попали в плен "ДНР", с ними полгода не было связи. Первым информацию о самоубийстве Романа выбросил в соцсети бывший российский наемник Евгений Тынянский. 15 октября он написал о том, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере, якобы не выдержав пыток "МГБ" ДНР ". Он был активным из группы пленных, и именно его "идейного", жестко склоняли к сотрудничеству с оккупантами. Но на самом ли деле старший сержант Беспалый решил уйти из жизни? Жена отвергает версию самоубийства – Роман верил в Бога. "Под любым давлением, он бы что угодно, только не убил себя. Я больше склоняюсь, что даже если это мой муж, то его убили, но сам бы он с собой не покончил",– после первого осмотра тела добавила Анжела Беспалая. На украинскую сторону тело без документов попало лишь через месяц после объявленной смерти, но не хватало не только документов. От полицейских стало известно перед тем, как передать тело скончавшегося буквально выпотрошили – вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти.

Похоже, насильственную смерть Романа пытались замаскировать», – говорится в сообщении.

«О Романе собратья вспоминают только хорошее, он был очень ответственным человеком, всегда поможет товарищу, отдаст последнее. На войне с самого начала вооруженного конфликта, был ранен, но все же увольняться не собирался без победы над врагом. "Без армии уже не представляю своей жизни", – говорил сам Роман и собирался служить до пенсии. На войне он встретил свою жену, с которой весной этого года обвенчались. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям Романа Беспалого. Несправедливо, что война забирает лучших. Светлая память Воину! Прощание с Романом состоится в среду, 11 декабря в 12:00 в с. Вольне Днепропетровской области», – говорится в сообщении.