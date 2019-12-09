Донбасс: Стало известно, сколько человек пересекли линию разграничения в ноябре (Инфографика)

В течение ноября линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 156 тыс. 900 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 838 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) – 318 тыс. 900 человек. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с октябрем зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в целом на 6,22%, а также уменьшение количества пересечений транспортных средств на 6,19%. В частности, за этот период:

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 318 тыс. 900 человек и 0 единиц транспортных средств;

КПВВ «Майорское» пересекли 269 тыс. 200 человек и 31 тыс. 800 единиц транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» пересекли 234 тыс. 700 человек и 38 тыс. 500 единиц транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 231 тыс. 400 человек и 44 тыс. 200 единиц транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 102 тыс. 700 человек и 23 тыс. 500 единиц транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) на временно неподконтрольные украинской власти территории международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продукты питания – 13 тонн;

строительные материалы – 396 тонн;

медикаменты и медоборудование – 19 тонны.

Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на временно неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, покупки необходимых товаров, получения услуг и т. д.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.