ВПЛ и участникам АТО/ООС: В Госмолодежьжилье разъяснили дальнейшие этапы программы «Ипотека под 3%»

Сегодня, 9 декабря, пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье/Держмолодьжитло) разъяснила информацию о дальнейших этапах реализации программы кредитования участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Так, в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины от 27 ноября 2019 № 980, Госмолодежьжилье с 09:00 3 декабря до 18:00 5 декабря 2019 года организовало и провело прием и регистрацию заявлений от граждан для участия в указанной программе. Прием заявлений происходил как на личном приеме в региональных управлениях Фонда, так и путем предоставления по электронной почте и через специальную форму на интернет-сайтах РУ Госмолодежьжилья.

«За этот период во всех регионах Украины принято 10 181 заявление от граждан на участие в указанной программе. Из этого числа от участников АТО/ООС – 3 503 заявления, ВПЛ – 6 678. Актуальные реестры кандидатов для участия в программе размещены на интернет-сайтах всех региональных управлений Госмолодежьжилья», – говорится в сообщении.

Касаемо вопроса, как будет работать программа в дальнейшем, в пресс-службе информируют, что в рамках распределения средств между административно-территориальными единицами региональные управления Фонда по предоставленным контактным данным и через интернет-сайты РУ в соответствии с очередностью будут приглашать зарегистрировавшихся граждан для непосредственного представления предусмотренного Порядком реализации программы полного пакета документов, рассмотрения избираемых гражданами объектов и подготовки предложений. Эти предложения будут выноситься на рассмотрение комиссии Министерства развития громад и территорий Украины (Минрегион) с последующим заключением договора на предоставление кредита.

Как уточняется, распределение средств Минрегионом еще не проводилось и ориентировочно ожидается в течение текущей недели.

Как сообщалось ранее, «Ипотека под 3%» – это новая жилищная программа для ВПЛ и участников АТО/ООС, которая стартовала в декабре этого года. На нее в качестве эксперимента было выделено 200 млн грн – по 100 на переселенцев и на участников АТО/ООС. Первый блок приема заявок завершился 5 декабря, поступило более 9,6 тыс. заявлений, больше всего – в Киеве (более 3 500 заявлений). От участников АТО/ООС – более 3 100 заявлений, от ВПЛ – более 6 500. При этом выделенных 200 млн грн хватит примерно на 300 семей.