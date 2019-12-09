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Лидеры Украины, Франции, Германии, России начали переговоры в Париже

09.12.19 18:59

Президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии начали переговоры лидеров «нормандской четверки» в Елисейском дворце в Париже, сообщает «Радио Свобода».

Ранее планировалось, что встреча начнется в 17:00, таким образом начало переговоров задержали более чем на час.

Итоговая пресс-конференция лидеров, по обновленным данным, планируется на 22:00 по киевскому времени (ранее ожидалась в 19:45).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец на «Нормандскую встречу».

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