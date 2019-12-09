В Украине утвердили программу ВНО по математике

Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике, на основе которой будут составлять тестовые задания. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Приказом Министерства образования и науки Украины утверждена программа внешнего независимого оценивания по математике, на основе которой будут заключать тестовые задания по математике в 2021 году. Программа внешнего независимого оценивания по математике содержит требования к уровню общеобразовательной подготовки участников по этому учебному предмету», – говорится в сообщении.

Также, в УЦОКО подчеркнули, что выпускники, которые будут проходить в 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике получат оценку по шкале 1-12 баллов по результатам выполнения заданий:

уровня стандарта, если изучали соответствующий учебный предмет на уровне стандарта;

уровня стандарта и профильного уровня, если изучали соответствующий учебный предмет на профильном уровне.

Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд «Будущее в единстве» («Майбутнє у єдності») оплатит старшеклассникам с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), подготовительные курсы к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), онлайн-курсы или любые другие курсы, которые нужны для поступления в вузы в 2020 учебном году и в последующих учебных годах.