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В аптеке на Донетчине без рецепта продавали лекарства с наркотическим содержанием

09.12.19 21:14
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) разоблачена аптека, которая занималась незаконной продажей лекарственных препаратов с наркотическим содержанием. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что провизор одной из аптек, действуя в нарушение требований Закона Украины «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» и Постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении предельно допустимого количества наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, содержащихся в препаратах», реализовывал без рецепта сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, которые подлежат количественному учету и отпускаются исключительно по рецептам.

«Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры следователями Покровского ОП ГУ НП Украины в Донецкой области начато досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в результате обысков в помещении аптеки обнаружено и изъято 378 блистеров наркосодержащих препаратов и денежные средства в размере более 21 тыс. грн. «Все изъятые препараты направлены на экспертизу, после проведения которой будет решаться вопрос о сообщении лицам о подозрении», – уточняется в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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