Водитель уснул за рулем: В Мариуполе ВАЗ вылетел с дороги на тротуар (Фото)

Сегодня, 9 декабря, в Мариуполе водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Лишь чудом никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, ДТП произошло около 12:30 по улице Мерзлякова. Судя по фото, рядом с пешеходным переходом.

Как пояснил сам 32-летний водитель ВАЗ 2107, он устал и задремал, когда внезапно почувствовал сильный удар. «Заснул и не справился с управлением», – сказал он.

По словам водителя, в салоне находилось еще трое его друзей, но никто за медицинской помощью не обратился. Компания покинула место ДТП до приезда патрульных.

«Во время общения инспекторы заметили признаки наркотического опьянения. Водитель согласился проехать в наркологию. Результат станет известен через несколько дней, а пока на виновника составили протокол за совершение ДТП», – рассказали в полиции.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В полиции уточнили, что, если подтвердится состояние наркотического опьянения, на водителя составят еще один протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП.