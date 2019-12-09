На Луганщине чиновники ОГА присвоили 10 млн грн бюджетных средств

В Луганской области чиновники областной государственной администрации присвоили 10 млн грн, предназначенных для возведения социальных объектов. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы, с согласия чиновников ОГА, незаконно присвоили 10 млн грн бюджетных средств. Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов.

Незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.

Как установили оперативники спецслужбы, часть выведенных в «тень» денег коммерсант перевозил в неподконтрольный украинским властям Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность строительной компании, которая регулярно проводит отчисления в «бюджет» квазиреспублики.

«В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела была изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на неподконтрольной украинским властям территории Луганщины, а также более 2,6 млн грн наличными.

Фото: пресс-центр СБУ

Сейчас продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.