Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2020 году

С 2020-го года, чтобы получать пенсии, украинцам нужно будет иметь от 27 лет стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Такая норма установлена ​​ст. 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщает «ЛІГА. Закон» .

С каждым последующим годом требования к количеству необходимого страхового стажа для пенсии будут расти (+ 12 месяцев). Таким образом, до 2028-го нужно будет иметь 35 лет стажа. Те, у кого его не набирается, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года. Если до 65 лет человек имеет страховой стаж менее 15 лет, пенсию он не будет получать. Вместо нее будет предоставляться социальная помощь, размер которой определяется исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Так, до 2028 года в Украине только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию. Другие из-за нехватки стажа будут вынуждены работать до 63 или 65 лет. При этом, в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Это означает, что количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Кто сможет выйти в отставку в 60 лет:

в 2020 году – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020 году – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет: