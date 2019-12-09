Большинство участников рынка поддерживают законопроект о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа

Предложенный депутатами законопроект № 2543 по решению проблем в области альтернативной энергетики является компромиссным, большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, передает «Обозреватель».

«Предварительно были проведены переговоры с крупнейшими игроками рынка. По большому счету, там около 75 подписали письмо на наш комитет с поддержкой таких условий. Уверены, что большинство рынка уже задекларировала свои позиции, они соглашаются на такую добровольную реструктуризацию. Я надеюсь, что локальных игроков украинских, я понимаю, что у них более сложная ситуация с финансированием, но мы с ними тоже, думаю, найдем взаимопонимание», – сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что добровольность в реструктуризации является ключевой позицией, ведь только в таком случае можно обеспечить дальнейшее развитие зеленой энергетики в Украине, в которую за последние годы было инвестировано миллиарды евро.

«Это рынок, на который зашли уже 5 млрд евро инвестиций. Весь мир движется в сторону зеленых инвестиций. Мы просто не можем позволить себе этот рынок убить, когда он только начинает развиваться. Мы видели эти примеры, в частности в Польше. Это влияет на экономику просто ужасно. А добровольность, она обеспечивает то, что да, инвесторы понимают, что тариф у нас был исторически завышен, и это мы все говорим откровенно, и мы должны называть вещи своими именами», – отметила Буймистер.

По ее мнению, предложенный депутатами Комитета ВРУ по вопросам экономического развития законопроект является компромиссным, и она надеется на его поддержку Верховной Радой.

«Мы смогли найти понимание с правительством, с министерством. Поэтому это единственный возможный на сегодня компромисс с рынком. Я думаю, что и народные депутаты, в комитете (по энергетике и ЖКХ, – ред.) работают, они просто увидят, что это действительно наша попытка спасти рынок, и поддержат нас», – сказала Буймистер.

Она также отметила, что законопроект необходимо принимать как можно быстрее и запускать процесс переговоров и подписания соглашений с игроками рынка.

«Я думаю, что этот закон можно принять достаточно быстро, потому что нам действительно нужно запускать процесс переговоров и подписания изменений в соглашения с рынком. Поэтому если мы как можно скорее примем этот закон, то мы можем рассчитывать, что Украина будет уже получать порядка 93 миллиона евро. Поэтому тянуть здесь нет смысла», – сказала депутат.

Отметим, что проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта – депутата Леси Василенко, – он позволит развивать зеленую энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестпривлекательности Украины.