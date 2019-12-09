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«Волонтерские» автомобили зарегистрируют и введут в штаты подразделений

09.12.19 19:56

Все имеющиеся «волонтерские» автомобили временно, до завершения особого периода, зарегистрируют и введут в штаты подразделений. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«С целью приведения в соответствие с действующим законодательством порядка учета и использования автомобильной техники, предоставленной подразделениям Вооруженных Сил Украины в качестве благотворительной волонтерской помощи, еще в июне 2019 Генеральным штабом ВС Украины предоставлено военным частям распоряжение, которым определено поставить до конца текущего года на учет имеющиеся транспортные средства. Ведь надлежащий учет указанной техники позволяет организовать ее законную эксплуатацию, ремонт. В частности, заправку горючим, восстановление пригодного к эксплуатации технического состояния и тому подобное», – говорится в сообщении.

«По решению руководства Генерального штаба ВС Украины, все имеющиеся на сегодня в военных частях и подразделениях ВСУ автомобили, предоставленные волонтерами и благотворителями, должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений, учтены Центральным автомобильным управлением ВС Украины, оформлены на них паспорта. Это позволит осуществить дальнейшую их регистрацию Военной инспекцией безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВС Украины (временно до завершения особого периода), и надлежащую эксплуатацию в соответствии с руководящими документами», – отмечается в сообщении.

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