Песков заявил, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время «Нормандской встречи» в Париже. Об этом сообщается в Telegram-канале российского «РИА Новости».

«Путин и Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки, встреча еще впереди Песков», – говорится в сообщении.

При этом издание «Страна» сообщает, что на встрече не показали рукопожатие Зеленского и Путина. Они все вместе вышли из одного помещения, где, возможно, они и поздоровались. При этом Зеленский сначала хотел по ошибке сесть на место Путина, но Макрон его перенаправил.

Прессу попросили удалиться из зала.

Напомним, что президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии начали переговоры лидеров «Нормандской четверки» в Елисейском дворце в Париже.