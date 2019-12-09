Антикоррупционный суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранителей в деле «Роттердам +», – адвокат

Высший антикоррупционный суд по делу «Роттердам+» перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов и демонстрирует непредвзятость. Об этом сообщила адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец на своей странице в социальной сети Facebook.

«Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудника НКРЭКУ) в печально известном деле "Роттердам+" полностью сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом резонансном деле доказывать риски "высокой степенью вероятности", "обоснованными основаниями считать" и предположениями стороны обвинения больше нельзя», – написала Одинец.

Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому в этом деле прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяцев, что, по ее мнению, превышает любые разумные сроки. И подчеркнула, что в настоящее время суд демонстрирует готовность взвешенно подходить к слушаниям по делу и должным образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.

«Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседание обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение, и защита демонстрируют результаты своей работы, а не быть спектаклем, в котором заранее имеется четко прописанный финал», – подчеркнула Одинец.

Напомним, ранее Одинец заявила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль отметила, что САП получила минимум 3 экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».