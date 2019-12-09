Рост зарплат в Украине: Что предлагает правительство в 2020 году

Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы, который содержит два сценария – консервативный и оптимистичный. Согласно первому сценарию, ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а инфляция прогнозируется на уровне 6,4%. Согласно второму – оптимистичному – сценарию, ВВП в 2020 году вырастет на 4,8%, инфляция заложена на уровне 6,6%, а зарплата увеличится до 12 552 грн. В целом прогноз Кабмина реалистичный, поскольку в среднем в Украине наблюдается тенденция к экономическому росту в пределах 3%. Такое мнение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, передает «Слово і Діло».

Эксперт пояснил, что рост ВВП на уровне 3% обусловлен благоприятной внешней конъюнктурой, например, относительно основных экспортных товаров, а также, влияет фактор хорошего урожая, который в этом году рекордный. Благодаря этому, по словам эксперта, страна получает неплохие ресурсы, что также отображается на курсе доллара.

«Рост в одном секторе влечет за собой рост других секторов, в связи с чем наблюдается положительная динамика по росту зарплат», – отметил Несходовский.

Он прогнозирует, что динамика увеличения зарплат сохранится в следующем году. При этом, считает экономист, сейчас уровень заработных плат исчерпал возможности, которые были в течение нескольких последних лет, что было обусловлено существенным ростом инфляции.

«Фактически ранее реальные зарплаты упали. Поэтому сейчас и в ближайшем будущем мы компенсировали падение и получили рост», – пояснил Несходовский.

По его мнению, также реалистичными являются показатели инфляции. «Хорошо, что цены у нас не контролируются, что не создает эффекта пружины, как это было раньше, когда длительное время цены удерживались на низком уровне, а затем резко шли вверх», – добавил экономист.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что в Украине существенно занижен прожиточный минимум. «Этот показатель – административная величина. Если правительство не примет никакого решения, то соцстандарты в Украине останутся также на низком уровне», – констатировал эксперт.

При этом он обратил внимание на заявления о том, что перечень соцстандартов отвяжут от прожиточного минимума. «Например, в Украине действует привязка зарплаты судей к прожиточному минимуму. Это является совершенно не обусловленным, такие показатели нужно отвязать. Пенсии и социальные выплаты конечно должны быть привязаны к прожиточному минимуму. Более того, это предусмотрено Конституцией Украины», – отметил Несходовский.

Как считает экономист, повышать соцстандарты в стране можно только при условии соответствующего финансового ресурса. Он акцентировал, что ранее депутаты нередко принимали решения вопреки этому фактору. Например, было решение о выплатах детям войны, что привело к тому, что бюджет Пенсионного Фонда вырос.

«Соцстандарты нужно повышать, но учитывая наличие финансового ресурса, чтобы избежать потом ситуации, когда отдельные нормы законодательства относительно социальных выплат не действуют. В целом, если будет расти экономика, увеличатся и соцвыплаты», – резюмировал Илья Несходовский.