Двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет позднее

«Нормандская встреча» лидеров Украины, Германии, Франции и России продлится еще несколько часов. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко журналистам в Париже, где происходит первая за последние три года встреча лидеров четырех государств по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет «Громадське».

Тимошенко также заявил, что двусторонней встречи Зеленского и Путина еще не было, она запланирована позже.

Он также уточнил, что у глав государств рабочее настроение. «Настроение довольно рабочее», – добавил Тимошенко.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время «Нормандской встречи» в Париже.