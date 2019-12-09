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«Любит не любит»: В Лисичанске появился мурал против домашнего насилия (Фото)

09.12.19 22:46
Фото: пресс-служба ЛугОВГА
Фото: пресс-служба ЛугОВГА

Сегодня, 9 декабря, в Лисичанске (Луганская обл.) в рамках проведения ежегодной Всеукраинской акции «16 дней против насилия» открыли тематический мурал на тему предотвращения насилия и противодействия ему. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По словам координатора программы Фонда ООН в области народонаселения в Луганской области Анны Высоцкой, мурал изображает девушку, которая гадает на цветке «любит не любит». «Это символизирует видение мира "взрослыми премудростями" детского сознания. Народная пословица "Бьет значит любит" является противовесом этого образа. Таким месседжем авторы хотели сказать, что принятие насилия в обществе порождается самим обществом и является проблемой, которую должен решать каждый для счастливого будущего и поколения, нетерпимого к проявлениям насилия», – объяснила она.

По информации пресс-службы Лисичанского городского совета, мурал «Любит не любит» был создан художником Александром Корбаном. Рисунок расположен на доме № 3 по кв. Молодежный.

Также на стене дома будет размещена табличка с информацией о рисунке. «На мурале изображена девушка Полина. От других детей или от своих родителей она с раннего детства знает считалку: "любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, искренне любит, издевается, ждет встречи, насмехается". Полине – 11 лет, но детская забава подготовила ее к тому, что в будущем близкий человек может не любить, но и насмехаться и издеваться. И это является таким же простым и понятным проявлением любви. Каждый четвертый украинец оправдывает насилие в отношении женщин и девушек. Воспитание будущего поколения на принятых "народных мудростях" нужно отбросить в современном мире. Только тогда оправданию насилия в отношении женщин и девушек не будет места в обществе», – таков текст на табличке.

По информации пресс-службы ЛугОВГА, это уже третий рисунок на стене по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола, созданный на Луганщине. Предыдущие муралы были созданы в рамках акции «16 дней против насилия» в городах Северодонецк и Рубежное.

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