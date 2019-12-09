«Любит не любит»: В Лисичанске появился мурал против домашнего насилия (Фото)

Сегодня, 9 декабря, в Лисичанске (Луганская обл.) в рамках проведения ежегодной Всеукраинской акции «16 дней против насилия» открыли тематический мурал на тему предотвращения насилия и противодействия ему. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По словам координатора программы Фонда ООН в области народонаселения в Луганской области Анны Высоцкой, мурал изображает девушку, которая гадает на цветке «любит не любит». «Это символизирует видение мира "взрослыми премудростями" детского сознания. Народная пословица "Бьет – значит любит" является противовесом этого образа. Таким месседжем авторы хотели сказать, что принятие насилия в обществе порождается самим обществом и является проблемой, которую должен решать каждый для счастливого будущего и поколения, нетерпимого к проявлениям насилия», – объяснила она.

По информации пресс-службы Лисичанского городского совета, мурал «Любит не любит» был создан художником Александром Корбаном. Рисунок расположен на доме № 3 по кв. Молодежный.

Также на стене дома будет размещена табличка с информацией о рисунке. «На мурале изображена девушка Полина. От других детей или от своих родителей она с раннего детства знает считалку: "любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, искренне любит, издевается, ждет встречи, насмехается". Полине – 11 лет, но детская забава подготовила ее к тому, что в будущем близкий человек может не любить, но и насмехаться и издеваться. И это является таким же простым и понятным проявлением любви. Каждый четвертый украинец оправдывает насилие в отношении женщин и девушек. Воспитание будущего поколения на принятых "народных мудростях" нужно отбросить в современном мире. Только тогда оправданию насилия в отношении женщин и девушек не будет места в обществе», – таков текст на табличке.

По информации пресс-службы ЛугОВГА, это уже третий рисунок на стене по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола, созданный на Луганщине. Предыдущие муралы были созданы в рамках акции «16 дней против насилия» в городах Северодонецк и Рубежное.