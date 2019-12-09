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В Париже начались первые личные переговоры Зеленского и Путина

09.12.19 21:12

В Париже завершилась встреча «Нормандской четверки» и начались первые личные переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает «Громадське».

Ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

После этого они присоединятся к общему ужину лидеров «Нормандской четверки».

Их совместный выход к прессе запланирован на 22:00 по Киеву.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время «Нормандской встречи» в Париже.

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