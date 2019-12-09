Когда тепла не хватает: Жители многоэтажек Мариуполя жалуются на холод в квартирах (Видео)

В Мариуполе жители многоэтажек жалуются, что в некоторых квартирах температура ниже нормы. Однако люди получают платежки с полной стоимостью отопления.

Так, жильцы дома на ул. Лавицкого жалуются на низкую температуру в помещениях. Инспекция в первую очередь проверяет исправность тепловой рамки в подвале здания.

По словам председателя ОСМД Светлана, в доме уже 3 года работает современный тепловой пункт. Однако его эффективность страдает из-за старых и некачественных коммуникаций. «Нужно, чтоб была циркуляция, чтобы были все трубы заменены», – отметила Светлана.

Сейчас температура в одной из квартир у жительницы дома Марины – 22 градуса тепла. Однако, хозяйка рассказала, что батареи стали достаточно теплыми только недавно.

«В квартире было 15–16 градусов тепла. Это вот только в последнее время стала такая хорошая температура», – говорит Марина.

В доме удалось устранить проблему, выпустив лишний воздух из системы. А сумму к оплате за теплоснабжение обещают уменьшить.

«После того, как нашли причину и устранили, составляется соответствующий акт. На основании этих актов выполняется перерасчет с момента недогрева до момента устранения причины. Перерасчет выполняется согласно постановлению 151 – 5% за один градус недогрева», – комментирует начальник тепловой инспекции Наталья Тищенко.

Житель дома Эдуард Чумак уверен, что повысить температуру в доме на несколько градусов можно, установив современные батареи и наклеив за ними зеркальную поверхность.

«Это как фонарики: поставили отражатель и больше света идет наружу, чем во внутрь. Здесь только тепло, оно тоже отражается, потому что через пленка стену не нагревает, а отражение идет именно в помещение», – пояснил мужчина.

Такой материал есть почти в любом строительном магазине. Покупка 1 кв. м обойдется в 10 грн.

Источник: ТК «Сигма»