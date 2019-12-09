В РФ заявили, что обмен удерживаемых на неподконтрольном Донбассе возможен до конца года

Обмен удерживаемыми лицами между «Л-ДНР» и украинской стороной по принципу «всех установленных на всех установленных» может произойти до конца этого года, ближе к католическому Рождеству. Об этом заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, пишет российский «Интерфакс».

Он также рассказал, что по итогам саммита «Нормандской четверки» в Париже ожидается принятие декларации или коммюнике. «Мне кажется, что нужно дождаться завершения саммита, когда мы увидим коммюнике, когда мы увидим декларацию – тогда уже можно будет говорить, насколько стороны готовы к дальнейшему позитивному, прагматичному диалогу», – отметил Чеснаков.

При этом, считает эксперт, участники саммита не станут обсуждать новую версию закона об особом статусе Донбасса, вместо этого Киеву может быть дан сигнал к пролонгации принятого ранее закона. «Сам закон не будет обсуждаться, просто Киев получит сигнал, что сам закон нужно продлевать, тем более, что министр иностранных дел Украины заявил, что подобный сценарий наиболее вероятен. Дело в том, что действующий закон прекращает свое действие 31 декабря. Новый закон Украины за такое короткое время не написать... Поэтому, я думаю, это единственная возможность для Украины хоть как-то сохранить лицо и выполнить те обязательства в рамках Минских соглашений», – подчеркнул Чеснаков.

Касаясь двусторонней встречи президентов России и Украины, он высказал мнение, «это будет налаживание прямого личного контакта».

6 декабря информированный источник сообщил «Интерфаксу», что вопрос об обмене входит в повестку «Нормандского» саммита, который пройдет в Париже. «Участники саммита обсудят условия реализации всеобъемлющего бессрочного прекращения огня, а также дадут сигнал к скорейшему обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта по схеме "всех установленных на всех установленных», – сказал источник.

Напомним, что в Париже завершилась встреча «Нормандской четверки» и начались первые личные переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.